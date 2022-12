F1: Pilotos escolheram Max Verstappen como o melhor do ano | AutoSport

Max Verstappen foi eleito pelos seus pares como o melhor piloto de 2022. À semelhança do que aconteceu entre os chefes de equipa, a votação foi mantida em segredo, com os pilotos a tempo inteiro a atribuírem uma pontuação com o sistema igual ao que se usa nas corridas (25, 18, 15, etc), sendo depois estabelecido o top 10.

Com a exceção de Lewis Hamilton, que alcançou o terceiro posto da votação atrás de Charles Leclerc e em igualdade com o seu companheiro de equipa George Russell, todos os restantes pilotos aceitaram o desafio lançado pelo F1.com, que permitiu classificar cada piloto da seguinte forma:

1 Max Verstappen 2 Charles Leclerc 3 Lewis Hamilton 3 George Russell 5 Lando Norris 6 Fernando Alonso 7 Carlos Sainz 8 Alex Albon 8 Sebastian Vettel 8 Sergio Pérez

O que pode ser encarado como surpreendente, é a inclusão de Alexander Albon neste top 10, tendo em conta a sua classificação no mundial de pilotos e o facto de ter ficado em igualdade com Sebastian Vettel e Sergio Pérez ou Esteban Ocon, que nem consta dos dez pilotos mais votados. No entanto, o piloto da Williams conseguiu bons resultados e teve um desempenho de alta qualidade tendo em conta o monolugar que a equipa apresentou.