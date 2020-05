F1: Pilotos e trabalhadores podem ter de ficar 3 a 5 dias em confinamento antes de G.P.

De acordo com o Doutor Jeremy Rossman, médico do Serviço de Virologia da Universidade de Kent, os pilotos e os trabalhadores da Fórmula 1 terão de ficar até cinco dias em confinamento antes de entrarem no circuito. Para o regresso da modalidade, Ross Brawn já disse que serão testados todos os pilotos e trabalhadores antes de entrarem nos circuitos.

Rossman falou ao Independent e disse: “Os testes atuais não são sensíveis o suficiente para detetar infeções nos primeiros dias. A maioria das pessoas terá de estar entre três a cinco dias em confinamento para termos a certeza de que não estão infetados.”

Assim, se os pilotos ou funcionários da Fórmula 1 apanharem o vírus durante os cinco dias anteriores ao teste, este ainda não será detetável. O teste deles seria negativo, podendo assim infetar outras pessoas nas pistas.

Para descartar este risco, as pessoas que tenham teste negativo devem ser testadas mais uma vez nesse espaço de tempo (cinco dias), segundo Rossman.