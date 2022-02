F1: Pilotos deixarão de se ajoelhar no início das provas | AutoSport

A mensagem “We Race as One” tem sido trabalhada com cuidado por parte da F1, que começou a olhar para o problema da igualdade com mais atenção. Um dos gestos simbólicos que foi implementado foi o ajoelhar, com sinal de respeito à causa, antes das corridas. Stefano Domenicali confirmou que o desporto “seguirá em frente” e os pilotos deixarão de se ajoelhar antes das corridas.

Questionado pela Sky Sports se haveria uma hipótese de os pilotos continuarem a ajoelhar-se antes das corridas, disse Domenicali: “Não. Penso que o que temos dito é que não temos de fazer política. Agora é a questão passar dos gestos às ações. Agora a ação é o foco na diversidade da nossa comunidade e este é o primeiro passo”.

“Penso que o gesto já foi importante para as pessoas porque precisamos de respeitar todos, como sempre, mas agora é o momento de seguir em frente e tomar algumas outras ações”.

A F1 confirmou que o vídeo promocional da mensagem “We Race as One” continuará a ser reproduzido antes de cada corrida.