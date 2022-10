F1: Pilotos da Red Bull Junior Team precisam de “mais um ou dois anos”, afirma Franz Tost | AutoSport

Nyck de Vries foi o piloto escolhido para substituir Pierre Gasly na AlphaTauri em 2023, ficando de fora das opção todos os jovens pilotos que do programa da Red Bull Junior Team, como aconteceu com Sergio Pérez na Red Bull no final de 2020.

Franz Tost, chefe de equipa da AlphaTauri, explicou que alguns dos jovens pilotos foram considerados para o lugar, mas ainda necessitam de mais experiência nas categorias onde competem.

“Todos os jovens pilotos foram tidos em consideração”, disse Tost. “Liam Lawson, Ayumu Iwasa e Dennis Hauger na Fórmula 2 e Isack Hadjer na Fórmula 3, mas todos eles ainda necessitam de alguma experiência. Precisam de fazer mais um ou dois anos nas suas categorias e depois veremos qual será o futuro”.

De Vries vai chegar à equipa depois de um ano em que o monolugar italiano comprometeu os desempenhos de Gasly e Yuki Tsunoda. Apesar deste contratempo, Tost acredita poder ter um ano de sucesso. “Os ganhos da equipa dependem também do desempenho do carro. Se tivermos um bom carro, é fácil para os dois pilotos”, disse Tost. “Se tivermos problemas no carro, então penso que não será tão fácil resolver tudo porque o Nyck não tem tanta experiência na Fórmula 1. Nyck e Yuki ainda estão num processo de aprendizagem, mas penso que a Yuki no próximo ano deverá estar suficientemente maduro para dar ou receber orientação. No entanto, espero muito do Nyck porque ele tem experiência das categorias onde ganhou corridas e campeonatos e por isso, mais uma vez se o carro funcionar, penso que teremos um ano de sucesso”, concluiu o responsável.