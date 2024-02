F1: Pilotos da McLaren admitem estar “atrás da Ferrari e Red Bull” | AutoSport

Lando Norris e Oscar Piastri acreditam que a McLaren está “um pouco atrás” da Ferrari e da Red Bull no início da temporada de 2024, conclusão a que chegaram após os testes de pré-temporada no Bahrein. Red Bull e Ferrari dividiram o primeiro lugar durante três dias de testes de pré-temporada no Circuito Internacional do Bahrein, com Max Verstappen a começar a semana como o mais rápido, antes de Carlos Sainz e Charles Leclerc ir para a frente nos dois dias seguintes.

A McLaren, por sua vez, teve uma semana mais tranquila no meio a alguns problemas iniciais com o MCL38, que incluíram um problema no sistema de combustível no segundo dia, embora a um mundo de distância da dor que sofreram durante os períodos de testes de 2022 e 2023.

Tendo ficado em sétimo e 14º, respetivamente, nas tabelas de tempos do último dia, que novamente viram a maioria das equipas dividir a pilotagem dos seus pilotos entre a manhã mais quente e as condições mais frias e mais representativas do crepúsculo, Piastri e Norris deram a sua opinião sobre como o plantel está a evoluir: “Acho que não foram alguns dias perfeitos, definitivamente tivemos nosso quinhão de problemas, o que não é exatamente o que gostaríamos, mas melhor agora do que [no Grande Prémio] na próxima semana!” disse Norris.

“Estou a sentir-me bem, o carro definitivamente parece uma melhoria em algumas áreas, e noutras ainda há muito a melhorar. Alguns dias positivos, mas ainda há uma grande lacuna para alguns dos pilotos que estão à frente, então ainda há muito trabalho que precisamos fazer durante a próxima semana para tentar fechar ao máximo isso já.”

Instigado ainda mais sobre onde ele acha que a McLaren está, acrescentou: “Estamos definitivamente um pouco atrás da Ferrari e um pouco atrás da Red Bull – acho que eles estão claramente muito à frente. Além disso, acho que ainda não estamos numa má posição, provavelmente estamos perto do próximo grupo, mas essas duas equipas definitivamente parecem ter uma vantagem decente sobre todas as outras.”

Piastri ecoou os sentimentos de Norris ao declarar que a McLaren “precisa encontrar um pouco mais” se quiser atingir seu objetivo de lutar consistentemente por pódios e vitórias este ano. “Acho que não foi o teste mais tranquilo para nós, mas acho que esta tarde [de sexta-feira] fizemos muito trabalho bom, muitas voltas”, disse o australiano.

“Estou a sentir-me mais confortável do que há três dias, mas ainda tenho trabalho a fazer. Acho que estamos lá ou perto disso, mas estamos apenas a tentar obter um pouco mais de desempenho do carro. Acho que realmente descobriremos o que todos têm na próxima semana”, disse, continuando: “Acho que a Red Bull está um passo à frente de todos. A Ferrari também parece forte, não na mesma medida, mas parece ser a segunda mais rápida de momento. Temos um pouco de trabalho a fazer, mas não é um mau lugar para começar. “Se quisermos começar a lutar pelos pódios regularmente e tentar vencer corridas, precisamos encontrar um pouco mais.”