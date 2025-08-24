F1: Pilotos da Cadillac devem ser apresentados nos próximos dias

A longa espera pelo anúncio oficial da Cadillac sobre a sua dupla de pilotos para 2026 pode estar prestes a terminar. De acordo com o site The Race, a confirmação poderá surgir já no Grande Prémio dos Países Baixos, no próximo fim de semana.

A marca norte-americana vai entrar na Fórmula 1 em 2026 como a 11.ª equipa da grelha, ano em que entram em vigor os novos regulamentos técnicos. Após meses de especulação em torno de nomes como Felipe Drugovich ou Zhou Guanyu, tudo indica que a escolha recairá na experiência de Valtteri Bottas e Sergio Pérez, cujos contratos estariam já em fase final há várias semanas.

Segundo a mesma fonte, uma reunião entre acionistas realizada em julho confirmou a preferência por pilotos experientes para liderar o projeto. A Cadillac poderá anunciar ambos em simultâneo, embora continue a monitorizar o mercado, com especial atenção a Yuki Tsunoda, em sub-rendimento na Red Bull, e a Jack Doohan, recentemente dispensado da Alpine.

Preparativos para 2026

A entrada da Cadillac tem vindo a ser preparada há mais de um ano, depois de a candidatura inicial para 2025 ter sido rejeitada. A operação contará com quatro polos principais: Silverstone (equipa de pista e design do chassis), Fishers, Indiana (sede e fabrico), Warren, Michigan (centro técnico da General Motors) e Charlotte, Carolina do Norte (desenvolvimento da unidade motriz). Embora a FIA apenas tenha aprovado a entrada da General Motors como construtor de motores em 2029, a Cadillac fará a sua estreia em 2026 com unidades motriz Ferrari.