F1: Pilotos da Alpine acreditam em melhorias em Suzuka

Para o próximo Grande Prémio do Japão, as equipas estão ocupadas a preparar algumas melhorias e atualizações dos seus monolugares. Para os pilotos da Alpine, Esteban Ocon e Pierre Gasly, o objetivo é melhorar o desempenho e procurar obter melhores resultados após um início de época difícil em 2024.

Em declarações sobre a próxima corrida no Japão, Ocon destacou o esforço contínuo da equipa para aumentar a competitividade do A524, podendo haver atualizações em Suzuka. No entanto, mantém-se cauteloso quanto ao impacto exato que estas alterações poderão ter na performance do carro.

“Haverá novas características no carro no Japão”, disse Ocon. “Teremos que ver o quanto isso nos trará em termos de desempenho”.

Já Gasly afirma que, apesar dos contratempos, está otimista quanto ao potencial das atualizações da Alpine, expressando confiança na capacidade da equipa para resolver os seus problemas. “Temos de melhorar. Ainda estamos longe do desempenho que precisamos para conquistar pontos”, acrescentando o francês que a equipa sabe “no que se deve concentrar, tentamos fazer o melhor possível com o que temos e é isso que temos feito até agora”.

No entanto, Gasly admite que “não há um elemento específico” a melhorar, é no ‘pacote’ completo. Toda a equipa está a trabalhar nisso, foi elaborado um plano, mas temos de ser realistas. Leva tempo. Não devemos esconder isso, mas tenho confiança na equipa para fazer as escolhas certas”, concluiu o piloto da Alpine.