F1: Pilotos da Alpha Tauri preparam-se para enfrentar o “invulgar” AIA

Prestes a aterrar em território nacional, os pilotos da Alpha Tauri, falaram da exigência do Autódromo Internacional do Algarve.

Daniil Kvyat nunca correu no Algarve e conhece pouco da pista, mas do que viu, sabe que terá um desafio muito diferente pela frente:

“Será uma experiência completamente nova para mim e acho que para a maioria dos outros pilotos”, disse ele. “Vai ser um desafio interessante. Há algum tempo dei algumas voltas ao circuito do Algarve no simulador, mas não me lembro muito bem. Penso que teremos de trabalhar muito e aprender tudo o que pudermos na sexta-feira e Sábado de manhã. É um novo começo. É um layout bastante invulgar, com descidas e subidas, então algo diferente para trabalhar. Devemos ter um clima ideal nesta época do ano, talvez na casa dos 20 graus , certamente melhor do que as condições em Nürburgring.“

Pierre Gasly considerou o AIA uma pista muito boa e o termo “invulgar” voltou a aparecer:

“Portimão parece ser uma pista muito boa. Tem muitas mudanças de elevação e algumas curvas invulgares e, embora eu ache que algumas equipas testaram lá há muitos anos, nunca foi realmente usado para a Fórmula 1. Será importante que a equipa esteja bem preparada e faça um bom trabalho nos treinos livres.”