F1: Pilotos consideram aprovação da Andretti uma boa notícia, mas pedem qualidade e não quantidade | AutoSport

Um dos temas de conversa deste fim de semana da Fórmula 1 é a aprovação da candidatura da Andretti pela FIA, que não é vista com bons olhos pelos responsáveis das equipas. Na antevisão do Grande Prémio do Catar, os pilotos consideraram que a possível entrada da Andretti é uma boa notícia para a competição, apesar de admitirem que nada depende deles, apenas das negociações que vão começar entre a estrutura e a Formula One Management (FOM).

Durante a conferência de imprensa no Catar, dedicada aos pilotos, Fernando Alonso salientou que a equipa de Michael Andretti é “obviamente, um grande nome a acrescentar à Fórmula 1, mas há outras pessoas responsáveis por este tipo de decisões e, em primeiro lugar, a FIA e a FOM e também as equipas”. O piloto espanhol acredita que “seja qual for a decisão final, vai correr tudo bem. Gosto do Michael, como já disse, gosto da organização, mas também compreendo outras coisas e também vou apoiar qualquer que seja a posição da Aston Martin”.

Sergio Pérez concorda que “é um bom nome para ter na Fórmula 1, obviamente, mas, ao mesmo tempo, essa decisão não depende de nós. Por isso, vamos esperar para ver”.

Para os pilotos mais mais jovens, que estejam no pelotão, como por exemplo Liam Lawson, ou ainda nas fórmulas de iniciação, a entrada de mais uma equipa pode abrir caminho para um lugar na grelha da competição. “Poderia ajudar, obviamente, ter mais carros na grelha para as corridas, mas é algo em que nunca pensei porque sempre foram apenas 10 equipas como agora”, explicou Lawson. “Acho que, especificamente para alguém como eu, sim, pode ajudar a dar o seu passo na Fórmula 1”.

George Russell foi mais contido na reação, afirmando que “se houver mais uma equipa tem de ser uma equipa de qualidade, uma que possa acrescentar algo ao desporto. E queremos ver competição, num mundo ideal queremos ver as dez equipas a lutar umas contra as outras. Por isso, estou certo de que a F1 chegará à melhor conclusão e responderá ao que quer que seja, mas temos de ter qualidade em vez de quantidade”.

A opinião de Russell foi partilhada ainda por Oscar Piastri e Esteban Ocon, que acrescentou ser “ótimo ver que há tanto interesse na Fórmula 1 neste momento e que o desporto atrai muitos novos parceiros, muitos nomes importantes, mas não sei o que o futuro nos reserva”.

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA