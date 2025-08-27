F1: Pilotos Cadillac cautelosos, mas otimistas
A Cadillac prepara a sua estreia na Fórmula 1 em 2026. A estrutura americana vai iniciar a aventura com motores Ferrari e uma dupla de peso: Sergio Pérez e Valtteri Bottas. Apesar de o chefe de equipa, Graeme Lowdon, já ter admitido que a formação norte-americana poderá começar no fundo da tabela, os dois pilotos mostraram confiança de que a evolução será rápida.
Pérez, de regresso após a saída da Red Bull em 2024, reconhece as dificuldades iniciais, mas acredita no potencial do projeto:
“Queremos avançar o mais rápido possível», disse ele à imprensa. “Sabemos que nós [Bottas e eu] não temos tempo a nosso favor. Também podemos ser uma grande surpresa, porque, se você observar, trazemos o máximo de experiência possível, mas também o compromisso, e isso vale para todas as áreas da equipa. É uma equipa nova, mas há muita experiência nos departamentos de engenharia e mecânica. Todos têm muita experiência no desporto, por isso acredito definitivamente no projeto e que podemos avançar rapidamente.»
Bottas, atualmente piloto de reserva da Mercedes, foi mais cauteloso, mas reforçou a ambição:
“Com o Checo, podemos definitivamente guiar [a equipa] na direção certa”, disse ele. “É claro que somos realistas. Será uma montanha de trabalho a fazer e provavelmente será um começo difícil, porque é a F1, mas não estamos lá para ficar para trás. Não queremos terminar em último lugar e acredito que, com esta estrutura, com este grupo, com estas pessoas, não há razão para não conseguirmos alcançar o ritmo relativamente rápido e, assim, desfrutar de algum sucesso. Ainda temos alguns anos pela frente com o Checo, acho que o objetivo é desfrutar do sucesso juntos, eventualmente, quando chegarmos lá.”
Apesar de ambos já terem 35 anos e poderem não estar presentes quando a Cadillac tiver o seu motor próprio em 2029, tanto o finlandês como o mexicano querem ser parte do crescimento da equipa e guiar o projeto rumo ao sucesso.
