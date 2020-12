F1: Pilotos avisados para os limites de pista

Os pilotos estarão sob vigilância apertada no GP de Abu Dhabi. Os limites de pista nas curvas 11 e 21 serão monitorizadas de perto.

Notas de pista da FIA para o fim-de-semana dizem o seguinte: “Um tempo feito durante qualquer sessão de treino ao deixar a pista à saída da Curva 21, terá como resultado que o tempo dessa volta e o tempo da volta seguinte serão invalidados pelos comissários. Um piloto será considerado como tendo deixado a pista se nenhuma parte do carro permanecer em contacto com a pista“.

Mantendo-se na linha dos acontecimentos anteriores no circuito, os pilotos também foram lembrados de não atravessar a linha branca tracejada no final do pit-lane do paddock de apoio na Curva 11, uma vez que está a ser tratado como limite de pista.