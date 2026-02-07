F1: Pilotos aprovam nova geração de monolugares: “mais divertidos, ágeis e potentes”

Os primeiros quilómetros com os monolugares de 2026 deixaram uma impressão amplamente positiva entre os pilotos de Fórmula 1. O shakedown realizado no Circuito de Barcelona‑Catalunya assinalou o início de uma nova era técnica para a categoria, com carros mais curtos, leves e ágeis, além da introdução de regulamentos revistos das unidades motrizes. As novas características – menor peso, dimensões reduzidas e maior ênfase na eficiência energética – criaram um comportamento em pista significativamente diferente, mas, segundo os pilotos, também mais entusiasmante.

Norris e Piastri destacam “ritmo e diversão”

O campeão do mundo em título, Lando Norris (McLaren), descreveu a nova geração de carros como “divertida de conduzir”, explicando que oferecem “mais potência e menos aderência”, o que exige maior controlo por parte do piloto. “É preciso lutar mais com o carro, o que torna a condução mais envolvente”, afirmou o britânico. Norris acredita ainda que os novos regulamentos permitirão “corridas mais animadas e estratégicas”, com maior variação de ritmo e oportunidades de ultrapassagem.

O seu colega de equipa, Oscar Piastri, partilhou uma opinião semelhante, reconhecendo desafios próprios, mas também um fácil processo de adaptação. “O som do motor é diferente e há mais potência à saída das curvas, mas menos apoio aerodinâmico. Apesar disso, a sensação é positiva — continua a ser o carro mais rápido do mundo”, afirmou o australiano.

Hamilton e Leclerc confiam na direção técnica

Na Ferrari, Lewis Hamilton destacou que o SF‑26 “é mais divertido de guiar” do que o seu antecessor. “Tem menos apoio aerodinâmico, é mais instável e escorrega mais, mas é também mais fácil de corrigir. No geral, é uma experiência mais pura e agradável”, descreveu o sete vezes campeão do mundo.

Já Charles Leclerc, seu colega de equipa, salientou que esta nova fase da Fórmula 1 representa “um momento excitante de mudança”. Segundo o monegasco, a gestão de energia será “muito mais determinante”, obrigando pilotos e equipas a “adaptarem-se rapidamente para maximizar o potencial do conjunto híbrido”.

Mercedes e Red Bull elogiam potência e equilíbrio

Na Mercedes, George Russell ficou impressionado com o rendimento das novas unidades motrizes. “A quantidade de potência é notável. Penso que estamos perante os carros mais rápidos que já vi passar aqui em Barcelona. Sente-se claramente a redução de peso e as dimensões mais compactas, o que é um bom sinal”, afirmou o britânico.

Kimi Antonelli, também da Mercedes, realçou a agilidade acrescida e a ausência dos problemas de ressalto (“porpoising”) que afetaram gerações anteriores. “Estes carros são muito mais equilibrados. Conseguimos brincar mais com a altura ao solo e com o acerto geral, o que dá ao piloto maior margem de intervenção”, explicou o italiano.

Na Red Bull, o francês Isack Hadjar corroborou essa perceção, sublinhando que as novas unidades motrizes oferecem “mais opções de afinação” e um maior controlo dinâmico por parte do piloto.

Jovens pilotos destacam liberdade técnica

Para os estreantes da grelha, esta mudança regulamentar é especialmente motivadora. Arvid Lindblad (Racing Bulls) afirmou estar a “aprender a cada volta”, considerando a experiência “diferente e empolgante”. Já Ollie Bearman (Haas) sublinhou o impacto que os pilotos podem agora ter no desenvolvimento: “É a primeira vez que sinto que o nosso contributo pode influenciar tanto o resultado final. É uma oportunidade incrível para crescer e compreender melhor o carro.”

Expectativas elevadas para o arranque oficial

Com as equipas a concluir as sessões de preparação em Barcelona, a próxima fase dos testes decorrerá no Bahrein, de 11 a 13 e de 18 a 20 de fevereiro. A nova era técnica promete redistribuir forças e introduzir uma Fórmula 1 mais competitiva, rápida e imprevisível — e, segundo os próprios pilotos, mais divertida do que nunca.