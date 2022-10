F1: Piloto mais rápido na qualificação do México terá direito a um troféu especial | AutoSport

O piloto que conquistar a pole position na sessão de qualificação do Grande Prémio do México vai ter direito a um troféu especial. Serão duas réplicas de capacetes dos irmãos Rodriguez – que dão nome ao Circuito Hermanos Rodriguez – Pedro e Ricardo Rodriguez.

Ricardo Rodriguez pilotou na Fórmula 1 pela Ferrari e morreu em 1962 na curva Peraltada durante o treino para o GP do seu país com apenas 20 anos de idade. O seu irmão Pedro só ingressou na Fórmula 1 após sua morte e venceu dois Grandes Prémios com a Cooper na África do Sul em 1967 e com a BRM no GP da Bélgica de 1970.

Como forma de recordar os aniversários da morte de Ricardo e a primeira corrida de Fórmula 1 no México – ambas há 60 anos – estes capacetes especiais estão disponíveis para o polesitter no Grande Prémio deste ano.

¡Las réplicas de los cascos de los hermanos Rodríguez serán entregadas al poleman de la edición 2022 de la #F1esta!

— Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 11, 2022