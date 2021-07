F1: Piloto de avião “desenha” apoio a Lando Norris no céu | AutoSport

Podia ser mentira, uma fake news e sinceramente, quando vimos no Twitter logo pela manhã, pensamos que era uma brincadeira. Mas pelos vistos, é verdade.

Um piloto de um avião ligeiro “desenhou” através do seu padrão de voo, uma mensagem de apoio a Lando Norris para o GP da Grã-Bretanha. Antigamente nem saberíamos, mas com serviços que seguem os padrões de voo ao vivo, como por exemplo o Flightradar24, esta mensagem ficou “visível”.

A plane flew over @SilverstoneUK for two hours this morning and this was the flight path 🤯 @LandoNorris pic.twitter.com/WVhHvNqLi5