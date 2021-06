F1: Piloto de 13 anos no programa de jovens da Mercedes | AutoSport

A Mercedes anunciou a adição de Yuanpu Cui, piloto chinês de 13 anos para o seu programa de desenvolvimento de jovens pilotos.

Yuanpu Cui compete atualmente na categoria kart OK Junior com a equipa Kart Republic e junta-se assim aos pilotos Frederik Vesti, Paul Aron, Andrea Kimi Antonelli e Alex Powell como piloto júnior Mercedes.

Cui é piloto profissional desde 2014 e foi 2º classificado na série chinesa do Rotax em 2016. Nas épocas seguintes, começou a expandir as suas corridas fora da China, competindo em eventos em todo o mundo. Isto incluiu os pódios em eventos nacionais italianos, WSK Open Cup, WSK Final Cup, a Superfinal da ROK Cup e WSK Euro Series nas classes 60 Mini e Mini ROK, ao longo das temporadas de 2018 e 2019.

Em 2020, conquistou o segundo posto no 31° Troféu Andrea Margutti em OK Junior, conquistou vitórias e pódios na WSK Champions Cup em 60 Mini e garantiu pódios na WSK Super Master Series em 60 Mini. Também alcançou um pódio no Tour de Inverno de 2020 na Florida em Mini ROK.