F1: Pietro Fittipaldi quer regressar à F1, mas IndyCar é prioridade

Pietro Fittipaldi foi o substituto de Romain Grosjean na Haas para os dois último Grandes Prémios da temporada de 2020. Apesar de se ter saído bem, a equipa americana já garantiu os serviços de Mick Schumacher e Nikita Mazepin para 2021.

Apesar de 2021 não ser favorável a um regresso do brasileiro à Fórmula 1, Fittipaldi espera regressar e para além da Fórmula 1, a IndyCar é uma das prioridades, com o brasileiro a revelar que já houve conversações com a equipa onde correu por cinco vezes em 2018, a Dale Coyne Racing.

Ao motorsport.com, Fittipaldi afirmou: “Vou usar esta oportunidade para segurar um lugar para o próximo ano. Na Fórmula 1, gostava de regressar, mas sei que no próximo ano não é possível. Ter um pé na Fórmula 1 e outro na IndyCar era um sonho para mim”.

“Mas, quem sabe se terei oportunidade de voltar à Fórmula 1? A única hipótese que tenho é a de continuar como piloto reserva e gostaria de ficar na Haas, mas ainda não falei com o Guenther Steiner”, afirmou o brasileiro.

“Agora a IndyCar é o objetivo para o próximo ano. Já corri lá, adaptei-me bem ao carro e já fiquei entre os dez primeiros. Por isso, se conseguir uma oportunidade será bom. Existem algumas equipas e continuamos a falar com elas”, finalizou Fittipaldi.