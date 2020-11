F1: Pietro Fittipaldi no lugar de Romain Grosjean no GP de Sakhir

Não é uma surpresa, mas faltava a confirmação oficial. Romain Grosejan não estará presente no GP de Sakhir e Pietro Fittipaldi será o seu substituto.

Apesar das lesões sofridas não serem tão graves quanto se poderia pensar, Romain Grosejan não poderá estar presente no GP de Sakhir. Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão de F1 e vencedor da Indy 500 Emerson, irá pilotar pela Haas no lugar de Grosjean no Grande Prémio Sakhir do próximo fim de semana.

Fittipaldi é o piloto de reserva e piloto de testes da equipa americana e fará assim a sua estreia na F1. A Haas não confirmou se Grosjean será capaz de disputar o Grande Prémio de Abu Dhabi, última prova da temporada a 13 de dezembro.