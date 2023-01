F1: Pietro Fittipaldi mantém-se como piloto de testes e de reserva da Haas | AutoSport

Pela quinta época, Pietro Fittipaldi irá ser o piloto de testes e de reserva da Haas. O piloto brasileiro manteve o lugar, após ter sido uma das opções em cima da mesa para ocupar a vaga de Mick Schumacher, entretanto preenchida com Nico Hulkenberg.

Pietro Fittipaldi, que já fez duas corridas pela Haas em 2020, aguarda pacientemente por uma nova oportunidade na F1 e mantém-se como piloto de teste e reserva da Haas, ao mesmo tempo que mantém a sua atividade nas corridas de endurance. No ano passado competiu no ELMS na Inter Europol Competition e este ano será piloto da JOTA na categoria LMP2.

O piloto nascido em Miami testou o VF-22 no ano passado no Bahrein e também participou em sessões de treinos na Cidade do México e em Abu Dhabi.

“Já disse antes que a continuidade e consistência é a chave para o sucesso na Fórmula 1 e o Pietro permanecer com a equipa durante 2023 faz-me acreditar que temos bases fortes”, disse o diretor da equipa Haas, Guenther Steiner. “Na Fórmula 1, é preciso ser capaz de reagir dentro das mais pequenas margens a qualquer cenário, e Pietro é um ator comprovado e está pronto a intervir em qualquer altura para se colocar ao volante e pilotar, como fez duas vezes em 2020. Na época passada, ele participou em testes de pré-época, duas sessões de treino livre e testes pós-época no VF-22 e, surpreendentemente, ao contrário de muitos pilotos da grelha, ele disse que este carro se adequa ao seu estilo agressivo, o que é música para os meus ouvidos quando o tempo de pista é tão limitado. Ele é uma mais-valia para a nossa equipa, por isso estou ansioso por ver a sua continuação connosco esta temporada”.

Pietro Fittipaldi acrescentou: “Estou muito feliz por continuar com a equipa MoneyGram Haas, uma equipa que considero família. Será a minha quinta temporada na Fórmula 1 como piloto oficial de reserva e teste da Haas e estou super entusiasmado por estar a entrar em 2023, saindo de uma temporada muito competitiva. No ano passado fiz duas sessões de treinos livres, testes no início do ano e no teste de fim de temporada, pelo que já pudemos experimentar algumas coisas para a nova temporada. Estou entusiasmado por ver o novo carro e os novos desenvolvimentos, e espero que possamos dar um passo ainda maior com o VF-23”.