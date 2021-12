F1: Pietro Fittipaldi mantem lugar como piloto de reserva da Haas. | AutoSport

Pietro Fittipaldi será piloto de reserva da Haas em 2022. O piloto brasileiro irá manter o lugar na próxima época com a entrada em cena das novas regulamentações:

O director da equipa, Guenther Steiner, explicou: “Esta foi uma decisão muito simples para nós – manter o Pietro como nosso piloto oficial de testes e reserva. Pietro conhece muito bem o funcionamento interno da nossa equipa, já que está connosco há muito tempo. Ele provou-nos no ano passado que estava pronto para dar um passo em frente e conduzir quando necessário. A sua presença na equipa este ano trouxe também continuidade. Estamos encantados por continuar a nossa relação”, acrescentou Steiner.

Pietro Fittipaldi reagiu; “Estou naturalmente muito feliz e excitado de novo pela oportunidade de continuar a minha associação com a equipa Uralkali Haas. Já estou com a equipa há algumas temporadas e é quase como se fosse a minha família. Aprendi muito no meu tempo e espero poder continuar a contribuir com a introdução da nova geração de carros de Fórmula 1 em 2022.“