F1, Pierre Waché: “Saída de Adrian Newey não alterou organização interna”

“A organização em si não mudou porque já estávamos organizados de forma a podermos trabalhar sem o seu contributo”, continua Waché. “Isso também aconteceu no passado, em que ele estava menos presente nalgumas alturas do que noutras. A principal diferença é que agora ele já não está presente, mas a organização em si não mudou. Só temos de passar sem a sua contribuição.”

“O feedback e os conselhos de Adrian foram, obviamente, extremamente benéficos para nós”, disse Waché ao Motorsport.com. “Como em qualquer negócio e na vida, temos de olhar em frente, mas não quero tirar nada ao que ele fez pela equipa, nem ao que significou para mim pessoalmente. Ele tem uma enorme experiência, é muito inteligente e muito bem-sucedido. Mas nós estamos onde estamos. As nossas operações diárias não mudaram, exceto que já ninguém nos olha por cima do ombro e diz: ‘ Já pensaste nisto ou naquilo?´Mas, fundamentalmente, não muda nada naquilo que fazemos.”

Newey, uma figura central responsável pela conceção de todos os carros vencedores do título da Red Bull, sairá oficialmente no início do próximo ano e já reduziu o seu envolvimento com a equipa de Fórmula 1 para se concentrar no hipercarro RB17.

