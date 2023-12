F1, Pierre Waché admite falha da Red Bull em relação a Sergio Pérez | AutoSport

Christian Horner sublinhou que será sempre difícil manter a diferença de ritmo para as equipas adversárias e muito mais será repetir em 2024 a temporada que tiveram este ano. No entanto, Waché assegura que não há desculpas na Red Bull para perder para os adversários. “Na Red Bull temos basicamente todos os recursos e, por isso, não há desculpas para perder. Pelo menos para mim, que sou um perfecionista”. O engenheiro francês explicou que “ao nosso nível, não é a perfeição, que nunca se atinge, que é importante, mas sim a atenção aos pormenores. Porque é assim que fazemos a diferença. Na nossa profissão, um carro que é 1% mais lento é um carro mau, o que é bizarro quando pensamos nisso”, concluiu.

“Um carro rápido é um carro que permite ao piloto dar o máximo de si”, disse Pierre Waché, diretor técnico da Red Bull, ao Formule1. “Falhamos nesse aspeto porque apenas um piloto, o Max [Verstappen] neste caso, conseguiu lidar bem com o carro. É esse o talento do Max, que conseguiu utilizar bem o carro ao longo da época e em diferentes condições”. Em sentido oposto, esclareceu Waché, a equipa pode “não ter compreendido corretamente o que o Checo [Sergio Pérez] precisava para tirar o máximo partido do RB19”.

