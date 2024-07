F1: Pierre Gasly tentou convencer Carlos Sainz a assinar com a Alpine

A Alpine procura um colega de equipa para Pierre Gasly e o francês parece estar a ajudar a equipa nessa busca. O piloto francês, aparentemente, tem um piloto preferido para essa posição.

Pierre Gasly confirmou ter discutido com Carlos Sainz a possibilidade do espanhol se juntar à Alpine no próximo ano. Com a Ferrari a escolher Lewis Hamilton em vez de Sainz, o futuro do #55 permanece incerto.

Sainz em sido associado a várias equipas, incluindo a Alpine, que tem uma vaga após a saída de Esteban Ocon. Gasly expressou o seu desejo de que o piloto mais rápido disponível se juntasse à Alpine, afirmando que a equipa tem boas opções.

“Penso que a Alpine tem boas opções em cima da mesa”, afirmou. “No final do dia, não depende de mim, dou as boas-vindas ao tipo mais rápido. Todos sabemos quem é. Neste momento, temos de esperar, mas a equipa tem três boas opções.”

Quando lhe perguntaram se tinha falado com Sainz, Gasly respondeu: “Eu fiz a minha parte do trabalho! Mas, em última análise, acredito no projeto que estamos a construir com a Alpine. Apoiarei sempre a equipa. Agora cabe-lhe a ele tomar a sua própria decisão.”