F1, Pierre Gasly: “Tenho razões para estar entusiasmado”

Foi preciso sair da Red Bull completamente desanimado, para Pierre Gasly mostrar na Alpha Tauri que talvez a Red Bull tenha cometido um erro ao não ter tido um pouco mais de paciência.

Por vezes nem tudo o que parece é, e o ímpeto com que Alex Albon entrou na Red Bull para o lugar do francês esvaiu-se muito depressa, à mesma velocidade que Pierre Gasly provava na Alpha Tauri que não era tão mau quanto pareceu em dado momento na Red Bull.

Agora, depois da AlphaTauri ter sido uma das equipas surpresa dos testes de pré-época de 2021, com o AT02 da equipa italiana a rodar rápido e sem falhas ao longo dos três dias no Bahrein, o líder da equipa, Pierre Gasly, espera um bom ano de 2021: “Temos um bom pacote. Estamos a tentar trabalhar nas áreas em que temos de o fazer, porque este carro, mesmo que pareça ser bastante bom, ainda tem áreas que precisamos de melhorar. Mas penso que há boas razões para estarmos entusiasmados, e espero que sejamos capazes de fazer algumas performances fortes no início da temporada, porque vai ser importante. Estou realmente entusiasmado.

Temos uma boa ideia do que temos, do que precisamos melhorar, quais são os nossos pontos fortes. Tem sido realmente positivo”, disse Gasly que pode colocar o seu AlphaTauri na luta do meio do pelotão com a McLaren, Alpine, Aston Martin, e até ver, Ferrari, até porque pode contar com um bom motor Honda: “É um passo em frente em comparação com o ano passado, a fiabilidade tem sido perfeita. Sabemos que a Mercedes tem um motor muito forte. Mostraram-no com a McLaren e Williams, e pode-se ver que têm muito potencial. Não quero ficar muito entusiasmado antes de chegarmos à qualificação [no Bahrein], e depois penso que teremos o quadro completo dentro de duas semanas. Mas para ser honesto, após três dias, estamos muito melhor do que estivemos há um ano em Barcelona. Estou realmente feliz”, disse.