F1, Pierre Gasly: ” Tenho de fazer mais algumas adaptações ao meu estilo de pilotagem” | AutoSport

Pierre Gasly está satisfeito depois dos três dias de testes em Barcelona. No entanto, o piloto francês admitiu que ainda tem de fazer algumas adaptações ao seu estilo de pilotagem.

“Foi muito bom, muito positivo; senti-me bastante confiante dentro do carro que respondeu mais ou menos da forma que eu queria. Obviamente, ainda há muitas coisas para melhorar, mas foi um começo bom. Foram uns bons três dias de testes e aprendemos muito sobre o novo carro. Ainda há muito a fazer antes do próximo teste no Bahrein. Do meu lado, preciso de fazer mais algumas adaptações ao meu estilo de pilotagem para me adequar a este novo carro, mas no geral, tem sido um teste realmente positivo. Ainda temos três dias no Bahrein antes da primeira corrida, pelo que precisamos de nos preparar o mais possível, para que possamos começar bem a época”.