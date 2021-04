F1, Pierre Gasly: “Temos condições para lutar por muitos pontos”

A Alpha Tauri quer continuar na senda das boas exibições e Pierre Gasly mantém a confiança no seu novo carro. O AT02 parece ser competitivo e terá argumentos para lutar pelo top 5 nas próximas corridas. Gasly pretende que a equipa continue a ser ambiciosa na estratégia e tem confiança que há bons resultados a chegar:

“Pelo que vimos no Bahrein, parece que temos um pacote que nos permitirá lutar por muitos pontos e não há razão para que isso não aconteça com as próximas corridas”, disse Gasly. “Um exemplo da confiança da equipa foi a decisão de fazer a Q2 em Sakhir com pneus médios, pois para além de nós, só os dois Mercedes e Max Verstappen é que o fizeram. Foi um risco, mas prova a nossa crença no carro e no nosso nível de desempenho. Agora espero que o possamos fazer novamente noutros circuitos”.

“A equipa tem trabalhado arduamente desde a primeira corrida, pois ainda existem áreas onde podemos melhorar, mesmo que neste momento estejamos claramente com um bom ritmo”, acrescentou Gasly. “Mas neste início de temporada, podemos esperar que todos façam progressos à medida que compreendem melhor os seus carros e a forma de os otimizar. Por isso, temos de trabalhar arduamente para continuar a avançar”.