F1, Pierre Gasly surpreendido por Oscar Piastri ter recusado pilotar pela Alpine | AutoSport

Pierre Gasly ficou “bastante surpreendido” ao ver Oscar Piastri recusar um lugar na Fórmula 1 com a Alpine para 2023, dizendo que foi uma decisão “bastante ousada” do jovem piloto australiano.

Oscar Piastri assinou contrato multi-anual com a McLaren, depois de a Comissão de Reconhecimento de Contratos ter decidido a favor do caso da equipa britânica, após anteriormente ter sido anunciado como piloto da Alpine para 2023, no início de agosto.

Pierre Gasly, atual piloto da Alpha Tauri, é o principal candidato a ocupar o lugar que Piastri recusou na equipa de Enstone.

Gasly tem contrato com a equipa italiana para a próxima época, mas prevê-se que a Red Bull e a Alpine acordem mutuamente uma verba para acertar a rescisão, que liberte o piloto francês para a Alpine.

Gasly comentou a decisão de Piastri ter recusado o lugar na Alpine, algo que o surpreendeu:

“Achei que foi uma jogada bastante ousada da parte de Oscar [Piastri] recusar um lugar na F1, quando se sabe como pode ser difícil chegar lá e ser piloto da Alpine”, disse Gasly.

“Fiquei bastante surpreendido com a sua decisão”.

A carreira de Pierre Gasly tem sido apoiada pela Red Bull, que o ajudou a alcançar a Fórmula 1, em 2017. Desde então, Gasly já venceu uma corrida, em Monza 2020, sendo esta apenas a segunda vitória na história da Alpha Tauri.

Questionado pelo Autosport.com sobre a importância do respeito e da lealdade nestes casos, Gasly sente que é importante demonstrar gratidão pelas oportunidades que lhes são oferecidas na vida.

“No final de contas, é também assim que funciona, penso que estou numa boa posição para falar sobre isso”, afirma Gasly.

“Estou com a Red Bull há nove anos. Houve muitos pontos altos. O único ponto mais baixo foi o de 2019, com eles. Mas mesmo assim, estarei sempre grato, aconteça o que acontecer, pelas oportunidades. Nunca estaria na Fórmula 1 se eles não me ajudassem e me colocassem no seu programa júnior no final de 2013”.

“Devemo-nos lembrar de quem nos ajudou primeiro, e estar sempre grato e agradecido por estas oportunidades”.