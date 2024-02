F1, Pierre Gasly: Subir “ao pódio algumas vezes não é suficiente” | AutoSport

Considerando que tem de ser paciente e perceber o que pode o novo Alpine A524 fazer em pista, Pierre Gasly acredita estar no seu melhor a poucos dias de regressar à pista para os teste coletivos da Fórmula 1, mas admite que chegou a uma altura com a equipa francesa que não basta ir de vez em quando ao pódio.

A Alpine teve “uma abordagem ousada no novo carro depois de sentirmos que estávamos a ficar a meio do caminho no ano passado, apesar de termos terminado no pódio algumas vezes, não é suficientemente bom”, disse Gasly.

O facto de alterar fortemente o monolugar em comparação com a temporada passada, pode “tornar o início do ano mais complicado do que gostaríamos”, admite o piloto francês, “mas sabemos que pode haver uma curva de desenvolvimento mais acentuada, por isso é esse o nosso objetivo”.

Sublinhando que sente no seu “melhor fisicamente” e com mais “experiência na equipa, há sete anos na Fórmula 1”, Gasly considera que sabe o que tem de fazer para alcançar outros resultados, caso o monolugar o permita. “Dois troféus [pelos lugares de pódio alcançados pela Alpine] na época passada, queremos definitivamente mais esta época”, disse o piloto. “Acabei de fazer 28 anos, por isso é tempo para mais alguns e para perseguir a segunda vitória, e é isso que vamos fazer, é por isso que estou na Fórmula 1, quero ter um bom desempenho e lutar pelas primeiras posições”.

Pierre Gasly terminou por dizer que o seu objetivo pessoal “é sempre o mesmo: fazer o melhor trabalho possível para a equipa com o carro que me é dado”.