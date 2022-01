F1, Pierre Gasly sobre Yuki Tsunoda: “Tem talento e a velocidade para estar aqui” | AutoSport

A AlphaTauri terminou o ano no sétimo posto da classificação geral dos construtores, tendo estado na luta pelas posições do meio do pelotão durante todo o ano, tendo sido a única equipa neste particular com um piloto estreante na Fórmula 1, Yuki Tsunoda.

O piloto japonês não teve a vida facilitada e por vezes não respondeu da melhor forma ao desafio, precisando de alguns incentivos por parte da equipa e da estrutura da Red Bull, mas para o seu companheiro de equipa, Pierre Gasly, Tsunoda mostrou estar melhor no final da época e na segunda temporada na Fórmula 1, pode fazer melhor.

“O nível na Fórmula 1, principalmente no meio do pelotão, foi extremamente alto. Daniel e Lando na McLaren. Charles e Carlos na Ferrari. Fernando é bicampeão junto com Esteban pela Alpine. Sebastian um tetracampeão na Aston Martin e Lance. Portanto, é difícil ser capaz de enfrentar estes tipos de forma consistente ao longo de uma temporada. Esta não foi, definitivamente, uma temporada fácil para um estreante. Ao mesmo tempo, porém, ele mostrou bom ritmo nas últimas corridas. Acredito nele. Tem o talento e a velocidade para estar aqui. Muitas pessoas pensam e falam bem dele. Um segundo ano na Fórmula 1 com mais experiência é sempre mais fácil”, disse Gasly sobre o seu companheiro de equipa, em entrevista ao Auto Motor und Sport.

A Alpine conseguiu bater a AlphaTauri e terminar no sexto posto entre os construtores. No final da época, elementos da equipa francesa disseram que os carros italianos eram os terceiros melhores da grelha, facto desmentido por Pierre Gasly.

“Quando olho para as performances da McLaren com Lando e Daniel, a sua consistência, e Ferrari para incluir, não é um julgamento objetivo. Ferrari e McLaren são claramente mais rápidas do que nós. Foi muito à justa entre nós e a Alpine. Isso mostra como foi o campeonato”.