F1, Pierre Gasly: “ Sinto que ainda estou numa espécie de processo de aprendizagem” | AutoSport

A temporada não está a ser fácil para ninguém na Alpine, que está alguns furos abaixo do objetivo estipulado. Novo na equipa francesa, Pierre Gasly ainda tem muito para aprender sobre o A523, garantiu o piloto, sublinhando que espera tirar mais do monolugar perto do final da temporada.

Sentindo que ainda está “numa espécie de processo de aprendizagem” em certos aspetos do carro, Gasly esclareceu ao Auto Sport und Motor que “gostava de poder dizer que já estamos a 100 por cento, mas esse tipo de coisas leva tempo. Os carros tornaram-se tão complexos”.

O piloto francês admitiu que alguns erros de comunicação e os problemas no carro de 2023 não facilitaram a sua total integração na equipa. “Às vezes, ainda falamos entre nós sobre o que eu quero deste carro e o que eles são capazes de me dar. Este Alpine é a evolução do carro do ano passado conduzido por Esteban [Ocon] e Fernando [Alonso]. Não tive qualquer intervenção, pelo que algumas coisas que desejava não são possíveis com o pacote que existe atualmente”, sublinhou Gasly, antes de dizer que tem esperança que o carro esteja mais de acordo com a sua forma de pilotar perto do final da temporada.

Numa equipa que tem vivido tempos conturbados dentro e fora de pista, Pierre Gasly esclareceu que “infelizmente, esta época não correu como todos esperavam e não progredimos o suficiente”. O piloto francês quis agradecer aos elementos que “nos deixam agora, depois deste primeiro semestre, e desejar-lhes o melhor”.