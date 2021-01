F1, Pierre Gasly: “Sinto-me obrigado a ter sucesso pelo Anthoine…”

Pierre Gasly estreou-se na Fórmula 1 no Grande Prémio da Malásia em 2017. Depois de um ano completo com a Toro Rosso, o piloto francês foi ‘promovido’ à Red Bull Racing em 2019, mas a sua estadia como companheiro de equipa de Max Verstappen não durou muito.

No Grande Prémio da Bélgica, Gasly acabaria ‘despromovido’ à Toro Rosso, em troca com Alex Albon, que foi para a Red Bull Racing. Mas, esta ‘despromoção’ já deu melhores resultados ao piloto francês, que subiu ao pódio no Grande Prémio do Brasil em 2019 e venceu o Grande Prémio de Itália em 2020. Em 2021, Gasly continua na AlphaTauri, tendo Yuki Tsunoda como companheiro de equipa.

No meio de todas estas trocas, Gasly ainda perdeu um dos seus amigos mais íntimos: Anthoine Hubert faleceu em 2019, na Bélgica, após um acidente na corrida de Fórmula 2.

Em entrevista à revista francesa Turbo, Gasly recordou Hubert, aquando da sua vitória em Monza: “O Anthoine foi das primeiras pessoas que me veio à cabeça. Claro que penso muito nele, era como um irmão para mim, alguém que eu cresci na escola, que fiz as ‘asneiras de adolescentes’ e era com ele que treinava cinco dias por semana, vivíamos juntos…”

“Fazíamos muita coisa juntos e foi muito difícil perdê-lo. Tínhamos o mesmo sonho, por isso sinto-me obrigado a ter sucesso por ele”, finalizou Gasly.