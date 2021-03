F1, Pierre Gasly: “Sinto-me muito bem no carro”

Pierre Gasly está a começar o ano da melhor maneira. O francês foi uma das estrelas do dia, com tempos muito interessantes, quer em ritmo de qualificação, quer em ritmo de corrida, dando sinais muito positivos para a Alpha Tauri,

O francês fez uma avaliação muito positiva do dia de hoje:“Foi um dia realmente positivo para mim, com muitas voltas feitas esta tarde”, disse ele. “Conseguimos completar todos os stints que queríamos no início da sessão com mais combustível e depois algumas voltas de performance no final, com os pneus mais macios. Sinto-me muito bem no carro, especialmente em comparação com esta altura do ano passado, por isso é muito positivo para mim. Há obviamente coisas que ainda precisamos melhorar, mas penso que estamos bem . A unidade motriz da Honda está a funcionar muito bem até agora e não tivemos quaisquer problemas de fiabilidade, o que é ótimo. Com apenas três dias de testes – divididos entre dois pilotos – eu sabia que seria difícil, mas considerando as voltas que conseguimos completar até agora, sinto-me bastante confortável com o carro para o Grande Prémio do Bahrein”.