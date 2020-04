F1, Pierre Gasly: “Seria um sonho começar no Paul Ricard”

Cada um puxa a brasa à sua sardinha, e por isso Pierre Gasly revelou estar esperançado que a temporada de Fórmula 1 possa recomeçar no final de junho, na sua França natal. Depois de terem sido nove as corridas já adiadas ou canceladas, o Canadá foi a última a ceder à realidade dos factos: “O meu desejo pessoal é começar o mais depressa possível, mas julgo que será em França. Começar no Le Castellet em frente ao público francês seria realmente fantástico. Cruzo os dedos por isso. Para além disso, não quero ir muito longe, porque a situação está a mudar rapidamente. Mas seria realmente um sonho começar no Paul Ricard”, disse Gasly, piloto de Alpha Tauri, que está a ‘viver’ num hotel no Dubai para evitar a infeção por coronavírus na Europa.