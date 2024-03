F1: Pierre Gasly sente equipa motivada para ultrapassar situação complicada | AutoSport

A Alpine está a ter um início de temporada muito complicado, passando do meio do pelotão para posições do fundo, depois de ter alterar profundamente o conceito do monolugar desde a temporada passada. São tempos difíceis, mas Pierre Gasly diz ter sentido toda a equipa motivada para dar a volta à situação, precisando de tempo em pista para recolher mais dados que darão uma melhor imagem do carro que os franceses têm.

“Sinto-me definitivamente preparado para a próxima oportunidade em Melbourne, este fim de semana”, disse Gasly na antevisão do Grande Prémio da Austrália, que marca o regresso à pista depois do piloto francês ter sido obrigado a abandonar a prova passada no final da volta de abertura, devido a um problema na caixa de velocidades do A524. “Não foi o início de época que queríamos, mas, na realidade, é o início desafiante que esperávamos que fosse. Estive em Enstone durante dois dias na semana passada. Foi bom passar algum tempo com muitas pessoas diferentes e discutir algumas coisas sobre como podemos melhorar. Também tirei algum tempo para o reunião de toda a equipa para dizer algumas palavras sobre as minhas sensações dentro do carro. Vejo tanta fome e motivação em todos os elementos da equipa para melhorar a nossa situação”.

Em Albert Park, “uma pista temporária, que traz desafios diferentes”, Gasly identifica ainda uma outra questão que pode pesar na altura de ir para a pista. “A Austrália é uma das corridas mais exigentes do calendário do ponto de vista do ‘jet lag’. Não é fácil ultrapassá-lo e toda a gente tem várias estratégias para reduzir os seus efeitos”, concluiu o piloto.