F1, Pierre Gasly: “Sem a Red Bull, eu não estava na F1” | AutoSport

Pierre Gasly renovou o seu contrato com a Alpha Tauri por mais um ano, apesar dos muitos rumores em torno do seu futuro e de uma possível troca para a Alpine.

Recentemente, Helmut Marko revelou que Gasly não tem qualquer hipótese de voltar a pilotar pela Red Bull Racing. O conselheiro da Red Bull não vê o piloto francês a melhorar muito mais o seu desempenho e diz que, por exemplo, Yuki Tsunoda já está ao mesmo nível que Gasly em termos de ritmo de qualificação.

“O contrato de [Sergio] Pérez impede uma transferência de [Pierre] Gasly para a Red Bull Racing em 2023. A partir de 2024 Gasly está livre”, garantiu Marko.

Por outro lado, o jovem piloto francês ainda tem o sonho de se tornar campeão do mundo e esse objetivo não é alcançável na AlphaTauri. Embora Gasly gostasse de voltar a ter uma segunda oportunidade para mostrar o seu valor na Red Bull, a equipa parece ter-lhe fechado definitivamente essa porta. No entanto, de acordo com o Motorsport-total.com, ele continua muito grato à Red Bull.

“Sem a Red Bull eu não estava na F1”, diz o piloto da Alpha Tauri, muito ciente do seu percurso.

Como foi referido anteriormente, Gasly até teve uma oportunidade de pilotar pela Red Bull Racing em 2019, ao lado de Max Verstappen, substituindo Daniel Ricciardo, porém o francês não cumpriu com as expetativas e, após apenas seis meses, o seu sonho chegou ao fim e acabou por ser substituído por Alexander Albon.

Contudo, Pierre Gasly ainda descreve a sua relação com a Red Bull como “muito bem-sucedida”.

O piloto francês tem atravessado uma época bem menos positiva comparativamente às duas passadas com a equipa italiana, ocupando atualmente o 13º lugar na tabela de pilotos, tendo arrecadado 16 pontos e pontuado em apenas três das 13 corridas disputadas até ao momento, com destaque especial para o quinto lugar alcançado no Grande Prémio do Azerbaijão.