F1, Pierre Gasly: “Satisfeito por ter mais responsabilidades na equipa”

Pierre Gasly tem desempenhado o papel de líder de equipa na Alpine desde a saída de Esteban Ocon para a Haas. Numa temporada marcada por um carro pouco competitivo, o francês soma todos os 20 pontos conquistados pela formação de Enstone, destacando-se pela consistência e pelo foco em preparar o futuro.

Gasly começou o ano ao lado do estreante Jack Doohan e, mais recentemente, partilha a garagem com Franco Colapinto. Em ambos os cenários, tem sido a principal referência da equipa, acumulando responsabilidade dentro e fora da pista. Em entrevista, o piloto de 28 anos destacou que este novo estatuto lhe confere maior influência na direção técnica, algo que encara de forma positiva.

Gasly feliz no papel de líder

“Acho que estou mais consciente de… muitas coisas”, disse ele. “Sempre tive velocidade. Então, precisas de consistência, precisas que a equipa trabalhe; precisas trabalhar para a equipa, mas também que a equipa trabalhe para ti. Então, sim, devo dizer que estou satisfeito por ter mais responsabilidades na equipa, mais liderança. Obviamente, com o Jack e o Franco, isso coloca mais peso sobre mim, o que eu gosto, e também sobre a equipa, estamos todos a conduzir na direção que me convém para simplesmente ter um bom desempenho e tirar o melhor partido do carro.”

Apesar das dificuldades e da ausência de resultados de topo, Gasly garante estar comprometido com o projeto Alpine a longo prazo. Reconhece que competir longe das primeiras posições não corresponde às suas ambições, mas acredita no plano estabelecido para 2026, ano em que a equipa pretende dar um salto competitivo com a nova regulamentação.

A trabalhar para 2026

“Sou muito competitivo e, independentemente do desempenho do carro, pode-se dizer que às vezes é frustrante, porque, obviamente, não estou na F1 para lutar por 15.º ou 10.º. Mas, no final das contas, estou com a equipa para um projeto a longo prazo. Acredito no projeto. Sei para onde estamos a ir, sei que estamos a fazer muitas mudanças positivas. E, felizmente, isso é apenas um passo no caminho, que não é o mais agradável, mas tenho a certeza de que sairemos mais fortes como equipa.”

“Muitas das coisas que estamos a construir, questionando o que estamos a fazer, mudando, tenho a certeza de que darão frutos no futuro”, concluiu. “Agora temos o carro que temos desde Barcelona. Não podemos esperar fazer um milagre de repente com a nossa situação atual, e sabíamos disso quando decidimos adotar esta estratégia para 2026.”