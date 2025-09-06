F1, Pierre Gasly: “Quero concretizar o nosso objetivo comum: vencer corridas e campeonatos”

Pierre Gasly renovou com a Alpine até 2028, e tendo em conta as novas regras de Fórmula 1 que entram em vigor na próxima época, 2026, apesar do mau momento da equipa, o piloto francês acredita que tudo vai mudar na nova era regulamentar e por isso não esconde o seu entusiasmo com a renovação. “Estou entusiasmado por comprometer o meu futuro a longo prazo com a Alpine. Como francês, e especialmente a pilotar para uma empresa automóvel francesa, sinto-me muito orgulhoso”, afirmou o piloto. “Desde que me juntei em 2023, sempre senti que esta equipa é o lugar certo para o futuro. O apoio e a confiança do Flavio (Briatore) em mim, o compromisso de François (Provost) com o projeto de Fórmula 1, bem como as pessoas que temos em Enstone, tornaram esta uma decisão natural. Quero estar aqui nos próximos anos e concretizar o nosso objetivo comum: vencer corridas e Campeonatos do Mundo. Estamos todos juntos nisto e estou ansioso por continuar esta história especial.”