F1, Pierre Gasly: “Quero concretizar o nosso objetivo comum: vencer corridas e campeonatos”
Pierre Gasly renovou com a Alpine até 2028, e tendo em conta as novas regras de Fórmula 1 que entram em vigor na próxima época, 2026, apesar do mau momento da equipa, o piloto francês acredita que tudo vai mudar na nova era regulamentar e por isso não esconde o seu entusiasmo com a renovação. “Estou entusiasmado por comprometer o meu futuro a longo prazo com a Alpine. Como francês, e especialmente a pilotar para uma empresa automóvel francesa, sinto-me muito orgulhoso”, afirmou o piloto. “Desde que me juntei em 2023, sempre senti que esta equipa é o lugar certo para o futuro. O apoio e a confiança do Flavio (Briatore) em mim, o compromisso de François (Provost) com o projeto de Fórmula 1, bem como as pessoas que temos em Enstone, tornaram esta uma decisão natural. Quero estar aqui nos próximos anos e concretizar o nosso objetivo comum: vencer corridas e Campeonatos do Mundo. Estamos todos juntos nisto e estou ansioso por continuar esta história especial.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI