F1, Pierre Gasly: “Próximo contrato será chave” | AutoSport

Pierre Gasly é considerado um dos melhores pilotos da atualidade na F1. A qualidade e consistência das suas exibições nas últimas duas épocas têm estado acima de qualquer dúvida, e a Alpha Tauri começa a ser pequena demais para o talento do francês.

Gasly sabe que o próximo contrato é fundamental, pois poderá definir o seu futuro a médio prazo na F1:

“Penso que vai ser uma jogada chave”, disse ele à The Race. “Vamos ter de ver qual é a visão da Red Bull para os próximos anos, porque já passaram oito anos que estou com eles. É muito tempo e, obviamente, neste momento, eles têm um carro muito competitivo. Preciso de ver o que vão fazer com o Max e como vão avançar, mas obviamente preciso de pensar também na minha carreira. Ainda sou muito jovem, tenho 25 anos, mas o meu objetivo é estar no primeiro lugar uma vez que estes tipos [equipas de topo] vão olhar para quem pode ser um substituto. Fui nono no Campeonato de Pilotos. Todos os oito tipos à minha frente são os pilotos que estão a correr para os quatro melhores construtores. É por isso que é importante para mim mostrar que se houver um lugar livre, eu deveria ser a primeira escolha. Antes de mais, a minha prioridade é a Red Bull”, continuou, “mas, neste momento, decidiram continuar com Sergio”.