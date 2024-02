F1, Pierre Gasly: “Precisamos de tempo” | AutoSport

Depois de admitir que não vai ser um início de temporada fácil para a Alpine, Pierre Gasly insistiu que é necessário dar tempo à sua equipa para trabalhar no potencial do novo A524. Ainda assim, o piloto francês sabe que a Alpine vai partir para a temporada de 2024 em posições longe do seu objetivo.

A Alpine pode bem começar a nova temporada da Fórmula 1 a discutir posições fora dos pontos, ao invés de estar mais próxima das equipas da frente, como era o objetivo para este ano, depois dos testes terem demonstrado alguma falta de ritmo competitivo do novo monolugar francês. Gasly até defendeu o A524, insistindo que a equipa mudou tudo, exceto o volante, depois da época passada.

“Por um lado, testamos muito, o que é positivo”, disse Gasly ao canal RTBF. “Por outro lado, não compreendemos necessariamente tudo sobre este novo carro, o que é normal. Precisamos de tempo. Precisamos de trabalhar. Sabemos que estamos a começar de trás, acho que temos sido bastante honestos desde o início. Sabemos que há potencial para evoluir esta época e esperamos que isso aconteça o mais rapidamente possível, mas pode não acontecer. E vai ser uma corrida de abertura [de temporada] difícil para nós”.

O piloto francês, cujo contrato com a Alpine termina no final deste ano, avisa a equipa “que vamos precisar de muita paciência”. Querendo dar a oportunidade à estrutura para poder provar que estão no rumo certo ao arriscar em renovar completamente o monolugar, Gasly salientou que “é evidente que vai ser preciso algum tempo para tirar o máximo partido deste carro. Vamos ter de fazer um bom plano com muitas atualizações”.

