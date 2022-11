F1, Pierre Gasly: “Posso chamar Yuki Tsunoda de amigo” | AutoSport

As relações de amizade entre pilotos nem sempre são fáceis, especialmente entre colegas de equipa. Todos querem lutar pelo melhor lugar e por vezes as rivalidades são exacerbadas. Mas temos visto muitos casos de colegas de equipas com boas relações, como aconteceu na Alpha Tauri.

Pierre Gasly e Yuki Tsunoda mantêm uma excelente relação e agora que Gasly saiu da Alpha Tauri, admitiu que ficou amigo do piloto japonês que considerou ser muito genuíno:

“Não há ´treta´ com o Yuki e isso é uma coisa que eu gosto. Tudo o que lhe passa pela mente sai-lhe da boca num piscar de olhos. Ele é um personagem muito único, tem um grande sentido de humor, sem filtro, o que por vezes pode ser bastante surpreendente, mas é um grande ser humano”, continuou ele. Gostei muito destes últimos dois anos, vendo-o evoluir no seio da equipa. Também como pessoa, penso que se desenvolveu bastante – definitivamente alguém que eu aprecio, e que terei todo o gosto em chamar como amigo agora”, disse o futuro piloto da Alpine.