F1, Pierre Gasly perto de ser ‘castigado’: 9 corridas até maio de 2023 | AutoSport

Pierre Gasly, piloto de Alpha Tauri vai precisar de ter muito cuidado para se manter afastado de problemas até maio de 2023, já que nova penalização no GP da Cidade do México de F1 o deixou apenas dois pontos de penalização de um castigo de um corrida fora da Fórmula 1.

O francês tem agora 10 pontos na sua ‘carta’ e se atingir 12 num período de 12 meses, fica suspenso. No México foi-lhe atribuída uma penalização de cinco segundos e um ponto na sua licença por ter saído de pista, ganhando vantagem, ‘levando’ consigo Lance Stroll, não lhe devolvendo depois a posição: “Não sinto que tenha sido perigoso nos últimos 12 meses, e seria uma pena ficar de fora por penalizações como abrandar atrás do Safety Car e exceder os limites de pista”, disse, esperando que possa haver mudanças nas regras.

Como se percebe, Gasly tem ainda duas corridas este ano e até 23 de maio de 2023… mais sete. Não vai ter tarefa fácil na Alpine.