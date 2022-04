F1, Pierre Gasly: “Perder o Mónaco seria um choque” | AutoSport

O tema da saída do Mónaco do calendário da F1 continua a ser referido, apesar da garantia do ACM (Automobile Club de Monaco) de que a prova iria manter-se no calendário. Pierre Gasly não tem dúvidas e considera que a saída da prova do calendário seria um choque:

“Isso seria chocante se o Mónaco fosse retirado do calendário”, disse Gasly como por Motorsport.com. “É provavelmente a corrida mais icónica do mundo. Ao falar com pessoas que não são fãs de F1, todos tinham ouvido falar do Mónaco por várias razões. É um fim-de-semana muito icónico. Penso, e espero sinceramente, que a pista se mantenha porque é provavelmente a pista mais dura da época, a mais desafiante, e é a minha favorita. Spa e Mónaco, são as minhas duas pistas favoritas”, acrescentou ele. “Penso que fazem parte da história e do ADN da Fórmula 1 e que deveriam estar no calendário todos os anos. Conhecemos a F1 hoje em dia, há muitas coisas envolvidas, por isso vamos ver o que acontece”. Mas pessoalmente, espero realmente que possamos mantê-las durante os próximos anos”.