F1, Pierre Gasly: “Pensei que a época seria mais difícil do que foi…”

A carreira de Pierre Gasly na Fórmula 1 não tem sido fácil nestes últimos dois anos. Depois de ser promovido da Scuderia Toro Rosso para a Red Bull Racing, o francês não se conseguiu ficar uma temporada inteira como colega de Max Verstappen, tendo trocado de lugar a meio de 2019 com Alex Albon.

Em 2020, a correr pela AlphaTauri (antiga Toro Rosso) o francês conquistou a primeira vitória na carreira, no Grande Prémio da Itália. Após terminar o campeonato na 10º posição com 75 pontos, Gasly admitiu ao f1.com que “pensei que a época seria mais difícil do que foi. Em Barcelona, quando experimentamos o carro houve algumas coisas que não me satisfaziam”.

Pensei que a época seria muito mais difícil do que foi

“Na parte aerodinâmica achei que tínhamos espaço para melhorar. E logo no início a equipa deu grandes passos. Depois tivemos o confinamento e o atraso da temporada, o que nos ajudou, e chegamos à Áustria com melhoramentos”, afirmou Gasly.

“Acho que é justo dizer que foi a minha melhor temporada. Acho que estou sempre a melhorar e a ficar com mais experiência na Fórmula 1. Tive mais dificuldades no ano passado. No próximo ano quero dar mais um passo em frente”, finalizou Gasly.