F1, Pierre Gasly: “O estilo do Max Verstappen é único”

Pierre Gasly comparou o estilo de condução de Max Verstappen com o do lendário Ayrton Senna, observando semelhanças nas suas abordagens ferozes e intransigentes às corridas.

Com a Fórmula 1 a assentar arraiais no Brasil para o Grande Prémio de São Paulo de 2024, o país natal de Senna, Gasly refletiu sobre a postura agressivas de Verstappen, que muitas vezes levam a momentos alto risco. Ele descreveu o estilo único de Verstappen como sendo o de forçar os limites dos regulamentos, levando a ultrapassagens ousadas ou incidentes, algo que Senna também fazia.

Gasly observou que o estilo de Verstappen não mudou desde os seus dias de karting, onde ele frequentemente usava manobras agressivas para ganhar posições. Embora tenha reconhecido que as táticas de Verstappen estão dentro dos limites das regras, questionou se os regulamentos atuais são suficientemente claros, sugerindo que podem permitir mais clemência do que o pretendido.

Questionado sobre as semelhanças entre o estilo de Verstappen e Senna, Gasly respondeu:

“Seria melhor perguntar às pessoas que viram Senna correr ao vivo e que viram corridas fim de semana após fim de semana. Tudo o que posso dizer é que, pelos muitos vídeos que vi, era muito difícil enfrentá-lo. O estilo do Max é bastante único. Parece que se formos roda a roda com ele, o resultado é bastante aberto e ligeiramente diferente do que enfrentamos com outros tipos”, continuou Gasly. “Se é justo ou não, isso é outra conversa. É garantido que é uma corrida dura e o resultado pode ser… Parece pouco provável que acabe numa ultrapassagem e pode ser um incidente ou uma penalização.”

“Todos nós que corremos no karting [com o Max] passámos pelo mesmo. Depois de muitas largadas, acabei na relva porque o Max começou atrás de mim, e era assim que ele corria naquela altura, penso eu. Ele também é muito inteligente na utilização do regulamento e leva tudo até ao limite, e quando se está a lutar por um campeonato do mundo, é isso que se espera que um tipo como ele faça. Se o regulamento está bem escrito é outra questão”, concluiu Gasly, criticando o regulamento atual nas suas últimas palavras.