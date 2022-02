F1, Pierre Gasly: “Novos pneus vão dar muito trabalho nos treinos” | AutoSport

Uma das grandes mudanças para 2022 são as novas rodas de 18 polegadas, uma mudança radical na F1, que durante muito tempo usou rodas de 13 polegadas. Esta mudança implica vários desafios para os pilotos, como explicou Pierre Gasly:

“Esteticamente é uma grande mudança, também torna os carros mais pesados e afeta a forma como os pilotamos, e acrescenta mais um desafio para além de todas as outras mudanças nos carros. Também reduzem ligeiramente a visibilidade a partir do cockpit, especialmente com as novas coberturas das rodas. Isto, juntamente com todas as outras alterações ao carro, significa que haverá muito trabalho a fazer nos treinos livres em cada fim-de-semana de corrida.”

Yuki Tsunoda já experimentou a mudança para as rodas de 18 polegadas, pois quando foram introduzidas na F2, o jovem japonês corria na competição de entrada para a F1. Assim, Tsunoda já sabe o que pode esperar:

“O carro fica geralmente mais direto, com mudanças de direção mais diretas e, a longo prazo, as rodas maiores dão-lhe uma sensação completamente diferente da dos pneus velhos de 13 polegadas. Já experimentei esta sensação antes, porque quando corri na Fórmula 2, fizemos a mesma mudança para 18 polegadas e senti ali a mesma diferença. Pareceu-me um passo semelhante, por isso acho que posso usar a experiência que tive na F2. Mas não são apenas os pneus que mudam este ano, o novo carro significa que há muitas mudanças para 2022 para aprender e adaptar.”