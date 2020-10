F1, Pierre Gasly: “Não estou desapontado com a Red Bull, mas sim surpreendido…”

Pierre Gasly está na Fórmula 1 desde 2017, mas só em 2018 é que passou a estar a tempo inteiro, tendo passado pela Scuderia Toro Rosso e pela Red Bull Racing. Esta semana, a AlphaTauri (antiga Toro Rosso) anunciou que Pierre Gasly continua com a equipa italiana em 2021.

Apesar de satisfeito com a continuação na equipa, Gasly ficou surpreendido por não ser considerado pela Red Bull Racing: «Estou muito feliz por continuar com a AlphaTauri. Estou ansioso pelo próximo ano e espero melhorar», disse Gasly.

«Não estou desapontado com a Red Bull, mas sim surpreendido. Há 12 anos o Sebastian Vettel venceu um Grande Prémio num Toro Rosso e foi promovido imediatamente. Eu ganho e eles nem sequer me consideram. Contudo, estou feliz na AlphaTauri», conclui o vencedor do Grande Prémio da Itália deste ano.