F1, Pierre Gasly: “Não estou concentrado no lugar do Alex…”

Após sair da Red Bull Racing antes do Grande Prémio da Bélgica de 2019, Pierre Gasly já chegou ao primeiro pódio na Fórmula 1, no Grande Prémio do Brasil em 2019, e já conseguiu a sua primeira vitória, no Grande Prémio da Itália em 2020.

Substituído na Red Bull Racing por Alexander Albon, o tailandês não tem tido tarefa fácil na equipa das bebidas energéticas e em comparação com Max Verstappen, as coisas não parecem fáceis.

Contudo, Gasly diz que o importante não é ‘retirar’ o lugar a Albon, mas sim ter as melhores hipóteses para lutar por lugares de topo e um dia o Campeonato do Mundo.

“Não estou concentrado no lugar do Alex. As coisas dele não me dizem respeito. No último ano já marquei cerca de 70 pontos com a Toro Rosso e AlphaTauri, algo que acho ser mais do que qualquer outro piloto nesta equipa.”, disse Gasly ao motorsport-total.com.

“É obvio que quero ser Campeão do Mundo e para isso tens de ser líder da equipa. Mas, também quero lutar pelos lugares de topo e neste momento a Red Bull tem um melhor carro. Agora,estou satisfeito com a minha atuação com a equipa [AlphaTauri]? Sim. Estou contente por trabalhar com esta equipa? Sim. Tenho como objetivo lutar por melhores posições na Fórmula 1? Sim. De momento não posso fazer mais. No final do dia não há opções boas ou más. Penso que as duas são boas e eu estou num bom momento”, finalizou Gasly.