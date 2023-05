F1: Pierre Gasly não concorda que a época esteja a ser aborrecida | AutoSport

Tem-se falado muito da falta de animação das corridas da época 2023. A Red Bull está muito forte e não tem concorrência à altura, o que torna as lutas pela liderança monótonas, com um desfecho previsível. Mas Pierre Gasly defende que ainda é cedo para dizer que a época está a ser fraca.

Gasly defende que é preciso dar tempo à temporada e que as lutas no meio do pelotão continuam interessantes:

“Se formos ao cinema e, passados 15 minutos, o filme for uma porcaria e a última hora e meia for fantástica, não me parece justo fazer tais afirmações”, disse o francês, citado pelo RacingNews365. “Acho que é preciso dar um pouco mais de tempo à época. Pessoalmente, não presto muita atenção à batalha do campeonato, porque não é aí que estamos a lutar neste momento”, acrescentou Gasly. “No meio do pelotão, digamos por volta da quarta, quinta ou sexta posição, é extremamente renhido e todos os fins-de-semana vemos estas diferenças muito próximas, o que nos mantém alerta todos os fins-de-semana. A Aston Martin, a Ferrari e a Mercedes vão trazer atualizações, e depois pode mudar, por isso temos de dar um pouco mais de tempo. Mas, pessoalmente, estou mais concentrado nas nossas batalhas e temos algum trabalho a fazer”.