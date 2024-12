F1, Pierre Gasly: “muito orgulhoso da reação da equipa para dar a volta à nossa época“

Pierre Gasly terminou a época em grande, e teve impacto nos resultados do campeonato já que o seu desempenho ajudou a Alpine a assegurar o P6 no campeonato de construtores. Conquistou os seus três melhores resultados nas últimas quatro corridas, encerrando o ano em 10º no campeonato de pilotos.

Esta sensacional forma de Pierre Gasly continuou em Abu Dhabi, tendo terminado com um brilhante sexto tempo na qualificação, depois na corrida o francês defendeu-se magistralmente de um George Russell muito mais rápido na primeira volta e, embora tenha acabado por cair para sétimo, foi ainda assim suficiente para garantir o P6 para a Alpine no campeonato de construtores. Os três melhores resultados de Gasly na temporada foram obtidos nas últimas quatro corridas, enquanto o sétimo lugar em Abu Dhabi o ajudou a terminar em 10º no campeonato de pilotos:

“Estou muito feliz por toda a equipa por termos alcançado o sexto lugar no Campeonato de Construtores. Esta época tivemos momentos baixos que foram extremamente baixos e momentos altos que foram extremamente altos.

Passámos por alguns momentos difíceis este ano e estou muito orgulhoso da reação da equipa para dar a volta à nossa época. Terminámos a época com um carro competitivo, que nos permitiu competir regularmente pela Q3 e lutar por pontos nas corridas.

O mérito é da Haas, que tem travado uma grande batalha com eles nas últimas corridas. Houve também uma pequena batalha pessoal entre mim e o Nico [Hülkenberg] no Campeonato de Pilotos pelo décimo lugar.

Abu Dhabi foi uma luta renhida com ele, como é sempre. Ele estava mesmo atrás de mim e eu sabia que só tínhamos de reagir ao que ele fazia e atingiríamos os nossos objetivos. Soube bem rodar em terceiro lugar durante uma parte da corrida, mas sabíamos que não era essa a nossa luta hoje. No final, um resultado importante, o sexto lugar garantido no Campeonato, por isso parabéns a todos na equipa por este feito.”