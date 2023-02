F1, Pierre Gasly: “Muito ansioso por esta próxima etapa” | AutoSport

Pierre Gasly inicia a sua nova aventura, pela primeira vez fora do mundo Red Bull. O francês representa agora uma equipa gaulesa, com a responsabilidade de levar a sua bandeira até o topo.

A carreira de Gasly tem sido feita de altos e baixos, com uma boa estreia, uma promoção meteórica à Red Bull, uma queda vertiginosa para a Toro Rosso / Alpha Tauri e uma recuperação notável até agora. Gasly passou de dispensado da Red Bull a um dos melhores talentos da grelha. A Alpha já não tinha nada a dar a Gasly e o convite da Alpine era quase inevitável e irrecusável.

Gasly chega assim a uma equipa de fábrica, que quer chegar ao topo, onde ele quer chegar também. E este é o primeiro passo para esse objetivo:

“É fantástico ser oficialmente revelado como piloto da equipa de F1 Alpine BWT e estou muito ansioso por esta próxima etapa da minha carreira. Estou ansioso para ver o potencial e as capacidades do A523 nos testes de pré-época e para continuar a ficar mais confortável com a equipa. A experiência do A522 no final da época passada e os desenvolvimentos que a equipa está a trazer para o carro deste ano deixaram-me entusiasmado com o que está para vir com a Alpine. É ótimo ver a dedicação que todos em Enstone e Viry aplicam aos seus trabalhos diários em avançar de forma consistente e não posso esperar para começar a ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos para o ano”.