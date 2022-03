F1, Pierre Gasly: ” Mercedes não parece tão forte como no ano passado” | AutoSport

Os pilotos já tiveram oportunidade de testar a eficiência dos novos carros nas perseguições e Pierre Gasly teve um ensaio com Lewis Hamilton, que lhe permitiu entender que as perseguições são agora mais fáceis e que a Mercedes não está tão forte quanto no passado:

“Foi melhor, claramente” disse sobre a maior facilidade em perseguir. “Ultrapassamo-nos algumas vezes, ficamos perto um do outro – e foi definitivamente uma melhoria, por isso penso que as corridas devem ser bastante divertidas este ano”.

“Penso que a conclusão é que a Mercedes provavelmente não parece tão forte como no passado. Mas é apenas um teste. Em termos de luta em pista foi claramente uma volta interessante, uma batalha bastante divertida e penso que deve tornar todas as corridas bastante excitantes para vocês nesta temporada”, previu o piloto Alpha Tauri.

“É um carro novo, por isso há muitas coisas a aprender, eu diria que ainda há áreas que precisamos de melhorar para a época, mas isso faz parte do jogo quando se tem uma mudança tão grande na F1. Temos uma ideia aproximada de onde podemos estar no meio-campo, mas ainda não sabemos onde vamos estar”.